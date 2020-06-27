德甲今晚煞科！4場生死戰超激鬥

德甲周六(27日)晚煞科，9場比賽晚上9點半同時開波，目前拜仁、多蒙特及RB萊比錫已穩奪3個歐聯席位，最後一席屬慕遜加柏同利華古遜之爭；至於榜尾形勢，雲達不來梅及杜塞爾多夫其中一隊要直接降班，另一隊就出戰附加賽力保德甲席位，總之連場激戰不容錯過。

先講歐聯席位，萊比錫目前領先慕遜加柏、利華古遜1分及3分，由於德甲同分先計得失球，萊比錫有絕對優勢，除非佢哋今晚以雙位數輸畀奧格斯堡，同時慕遜加柏贏哈化柏林、利華古遜又大炒緬恩斯，萊比錫先有機會跌出前4，所以最後一席應為慕遜加柏及利華之爭。

慕遜加柏暫領先利華2分，得失球差亦贏成條街，和波都達標，今晚面對回勇嘅哈化柏林，慕軍唔會亂攻，哈化聯賽重開後4場作客都開半場和，不妨再追。（Now 671、有線652及612台直播）

至於利華形勢被動，主場對緬恩斯非勝不可，不過佢哋近8場聯賽只有1場冇失波，捧3.5球大盤。（Now 672、有線653及613台直播）

護級方面，尾二嘅雲達不來梅主場鬥科隆，不來梅落後杜塞爾多夫2分，一定要贏，主Ｗ必捧；杜塞爾多夫得失球差有優勢，和波都有望上岸，大可睇定嚟踢，作客無欲無求嘅柏林聯捧半場和。講到拜仁作客禾夫斯堡，拜仁入多6球就可刷新單季入球紀錄，禾堡已奪歐霸資格冇壓力，有望合演入球騷。（無綫85台、Now 670、有線651及611台直播）