開學喇！梁凱寧伍家謙教青年體記做主播

做幕前主播最緊要咩？梗係交畀伍家謙與梁凱寧，這對前主播跟大家分享經驗就最有說服力！隨着香港疫情漸漸減退，第八屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」終於啟動，並在周六（27日）開展了「暑期工作坊」，讓一班有志投入體育記者發展的年輕學生來個熱身，並請來兩位網絡紅人講解幕前出鏡技巧，讓同學們大為得益！

該計劃多年來為本地體壇出產了不少體育記者，來到第八屆的今年卻因疫情而延期開學，但由於疫情逐漸穩定，故此計劃亦準備開動。不過，為了防範疫情，所以今次「暑期工作坊」第一課都做足準備，同學們除了要探熱、申報健康紀錄外，課堂內無論是師生都要全程戴上口罩（導師示範咬字口形的幾秒時間除外），讓學生可以安心學習。

「工作坊」第一堂的即請來兩位前主播伍家謙與梁凱寧教授出鏡技巧，由咬字、寫稿、做直播、甚至細微到揸咪手法都有分享。當中伍家謙亦有提及到現時不少人在出鏡時也不為意說了些「禁語」，例如「唔講你唔知」的潛台詞其實代表着記者或觀眾是無知、又例如很多人仍喜歡用「喺我身後嘅係⋯⋯」就代表着不吉利的「身後事」等等行內小秘密。另外，在分享做現場直播經驗時，伍家謙更毫不吝嗇地分享其做七人欖球賽時被狂迷騷擾的「黑歷史」，搞笑之餘令學生有更深體會。

除了教授技巧外，課堂也讓學生們即席作親身讀稿實習，讀出「日本內閣總理大臣中曾根康弘個仔，中曾根弘文由佢自己國家日本嚟到香港旅行⋯⋯」等有趣練習，初嘗做主播滋味；而梁凱寧則作即場指點，提示同學要留意咬字、節奏、語氣、執生等技巧，可說獲益良多。

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