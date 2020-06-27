麥佳亞破7年錦標荒　袋走26萬鎊要多謝小丁

或者真是上天安排，由於丁俊暉放棄參賽，令麥佳亞以後補資格獲得巡迴錦標賽的一個機會，更捉緊機會笑到最後，在決賽以10比6力挫麥克艾倫奪標，終破長達7年的排名賽錦標荒。

這個比賽只讓單季排名前8的球手參賽，原本世界排名第5的丁俊暉入圍，但這位中國頭號球手因疫情形勢從中國到英國長途跋涉的情況下，決定棄權，令排名第9的麥佳亞取得參賽權。39歲的麥佳亞過關斬將，先淘汰澳洲的羅拔臣，再篤走世界一哥卓林普，決賽遇上好友麥克艾倫，不單以10比6獲勝，更在第9局打出一Cue139，擸埋1萬鎊的最高度數度獎金，再加埋冠軍獎金及Coral Cup排名第一的獎金，袋走26萬英鎊，難怪這位蘇格蘭球手賽後都話「一切都唔真實」。

「能夠在這個比賽，遇上世界強手，感覺真是有點不真實，我真是不相信自己是最後離開的人。我真是有點信心不足面對之後的比賽，好似有點問題，我要回去好好休息幾天，為世界賽作最後準備。」今年的世界桌球錦標賽，由於疫情的關係推遲到7月31日至8月16日舉行。至於世錦賽賽程亦已公布，香港「一哥」傅家俊早前已宣布放棄爭逐。

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