【賽後解碼】曼聯最明智係留住恩哈路

曼聯可以淘汰諾域治，晉身英足盃4強，除咗靠哈利馬古尼加時攻入致勝1球之外，前鋒恩哈路表現亦可圈可點，呢位「中超借將」今場先以一記高難度轉身「虎尾腳」凌空射入，為曼聯打開紀錄，並於89分鐘博到對手添姆高路斯犯規被逐，令紅魔鬼可以喺加時人多打人少情況下，贏波晉級。

恩哈路今年1月尾以借用身份由中超上海申花加盟曼聯，引來唔少球迷質疑，但佢迅速融入球隊，加埋今場建功，為紅魔鬼上陣11場入5球，表現令人驚喜。

原本借用期只係去到5月31日，但由於新冠肺炎大爆發，令英超等賽事延期，曼聯一度就買斷或續借恩哈路一事，出現分歧，呢位30歲尼日利亞上月尾幾乎被逼離隊。

好彩曼聯最終同上海申花傾掂數，續借恩哈路多半年，否則紅魔鬼今場能否晉級都係未知之數，亦證明曼聯留住恩哈路，絕對係明智之舉。

事實上，盧卡古離隊之後，曼聯缺乏1位正前鋒，即使拉舒福特、安東尼馬迪爾入球數字唔錯，但亦難以發揮恩哈路衝鋒陷陣嘅作用，有佢在陣，令曼聯鋒線進攻招數更多元化，與其不斷續借，不如直接買斷恩哈路。不過，隨住恩哈路表現愈來愈好，恐怕佢現時身價已經唔係之前所講嘅2000萬鎊。

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