德甲煞科！慕遜加柏搭上歐聯尾班車

德甲於周六(27日)晚煞科，最受關注嘅歐聯席位之爭，終於有定案，慕遜加柏以2比1擊敗哈化柏林，成為第4位，取得最後1張歐聯入場券。反觀利華古遜即使以1比0擊敗緬恩斯，亦只能排第5位，下季僅可以出戰歐霸盃，增加中場球星夏維斯離隊嘅可能性。

慕遜加柏今場贏波就可以穩佔前4位，由莊拿斯荷夫曼、比列安保路各入1球，即使補時失1球，都無阻球隊繼16/17年球季之後，可於下季再次出戰歐聯。

利華古遜開波2分鐘就由禾蘭打開紀錄，但眼見慕遜加柏一直領先，最終只能接受下季參加歐霸盃嘅事實。踢歐霸事小，面臨失去主將事大，利華古遜中場夏維斯獲得車路士、曼城、拜仁慕尼黑、皇馬、巴塞等多支豪門球隊垂青，依家利華古遜無緣進軍歐聯，呢位21歲德國國腳為咗前途，可能會下定決心今夏走人。

護級方面出現大逆轉，原本贏波就可以取得護級附加賽嘅杜塞爾多夫，卻以0比3大敗於柏林聯腳下，跌落尾2，將同一早篤定包尾嘅柏達邦一齊降班。

反觀，雲達不來梅以6比1大勝科隆，反超前杜塞爾多夫，升上尾3，將會同德乙第3位球隊踢附加賽，爭奪1個德甲席位。

至於提早奪冠嘅拜仁慕尼黑並冇留力，作客以4比0大勝禾夫斯堡，羅拔利雲度夫斯基射入12碼，以34個入球成為今季神射手，亦係德甲近40年以來，單季入波最多嘅球員。隊友湯馬士梅拿今場亦有1球進帳及1次助攻，並以21次助攻成為今季德甲助攻王，拜仁完全玩晒。

德甲總結

冠軍：拜仁慕尼黑

歐聯資格：拜仁慕尼黑、多蒙特、RB萊比錫、慕遜加柏

歐霸盃資格：利華古遜、賀芬咸、禾夫斯堡

護級附加賽資格：雲達不來梅

降班：杜塞爾多夫、柏達邦

神射手：羅拔利雲度夫斯基(34球)

助攻王：湯馬士梅拿(21次)