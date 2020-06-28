利物浦效應捲西甲　阿蘇破入球荒灰到爆

利物浦效應帶到西甲，幾位前紅軍猛將都有入波，巴塞隆拿周六喺西甲對住切爾達，復出咗幾場都交白卷嘅蘇亞雷斯終於破入球荒，美斯頻頻助攻但無波入，最終被主場嘅切爾達迫和，又再失分，拱手將機會送畀皇馬。

巴塞今季曾經主場贏過切爾達4比1，呢場美斯拍住蘇亞雷斯都做得唔錯，20分鐘美斯一個靚助攻畀阿蘇頂入，領先1粒，復出之後終於有入波，不過，半場前美斯無人看管下失唔中目標，未能拉開比賽。

但切爾達下半場開波即搶攻，50分就憑史莫洛夫追平；美斯今場雖然未能取得生涯第700球，但頻頻助攻，67分鐘再喺禁區右側橫傳，阿蘇一個華麗轉身靚射球入網，再為巴塞領先2比1，為球隊梅開二度，只可惜呢個戰果唔可以保持到最尾，88分鐘切爾達搏得一個罰球，又一個前紅軍球員入波，伊亞高艾斯巴斯主射破網，為切爾達迫和巴塞2比2完場，巴塞只能袋走一分。

雖然打破175日嘅入球荒，兼且連入兩粒，但阿蘇賽後相當沮喪，「我哋喺爭冠之路失去兩分，原本我哋有主動權，但依家要寄望皇馬失分，真係好灰。」阿蘇認為跟住幾場波要對維拉利爾同埋馬體會，都絕對唔容易。

阿蘇呢場都可算是交足課，對於巴塞連續兩場失分佢認為教練要諗諗計：「我哋要修正錯誤，呢啲係教練嘅工作，需要分析一下；我哋今季已經失咗好多唔應該失去嘅重要分數。」