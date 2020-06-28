梅萊批評ATP塞滿賽程：對球員唔安全

ATP及WTA早前已宣布全球網球賽事於8月重開，但世界「一哥」祖高域做搞手的慈善賽後引發至少9人確診新冠肺炎的「網球群組」，令球圈人心惶惶，英國名將梅萊直言新調整的賽程太密對球員有風險。

由於疫情關係，今年的ATP巡迴賽已在3月叫停，並預計在8月中的華盛頓網賽重開，跟住就有在紐約舉辦的辛辛那提大師賽及美網；而9月8日會奧地利開始紅土賽，隨後就有馬德里及羅馬大師賽等，一星期後至9月27日上演法網，幾個星期就有7個賽事，當中還包括大滿貫。

擁有三個大滿貫冠軍的英國名將梅萊正在參加本土一個慈善賽，他表示新賽程對球員不太安全，亦很容易受傷：「如果球員打入美網8強、4強甚至決賽，然後即要到歐洲打禮拜二的馬德里泥地賽，對球員來說實不安全，他們不可能長期作戰。」這位33歲的球星提醒ATP有心理準備會有很多頂級球員退出部份大賽。

梅萊暗示自會缺席辛辛那提大師賽，專心備戰美網：「我會打華盛頓，然後休息一個星期，再戰美網。」早前國際網球總會已宣布取消今屆台維斯盃及協會盃賽事。

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