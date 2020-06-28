港超聯　「宜嘉就做」界限街同球迷互動

由兩位前香港隊球員林嘉緯和盧均宜主持的網絡頻道和專頁「宜嘉就做」，周日（28日）首度走出球場與球迷互動。接近30名足狂熱分子兼「嘉緯」和「均宜」的球迷，烈日當空下出席在界限街遊樂場人造草足球場舉行的「宜嘉爭霸戰」落場版。由於反應熱烈，兩位35+KOL異口同聲表示未來除足球興趣班外，將會定期舉辦不同類型之活動，與球迷互動。

對於第一次主辦「宜嘉爭霸戰」落場版，極受球迷歡迎，「均宜」坦言感到仿於注下強心針，大大增強了他們再作其他嘗試的信心，他說：「梗係開心啦！多謝球迷嘅支持，亦都好感激adidas咁撐我哋，嚟緊我哋會再試多啲唔同嘢，睇吓啲反應係點，唔會淨係拍吓片、做吓運動就算。」

至於「嘉緯」則提提各位球迷：「未Like我哋facebook同未訂閱YouTube嘅球迷朋友，希望可以Click入去睇吓，覺得好睇開心過癮嘅，就Like或者訂閱啦！除咗我同「均宜」，我哋兩個嘅老婆阿Sa同Canmy喺幕後都出咗好多力，希望大家可以畀啲鼓勵我哋啦！」

緊接「宜嘉爭霸戰」落場版之後，「宜嘉足球興趣班」即將展開，周三（1日）下午4時30分開始，會在摩士2號場進行試玩Class，相關資料詳見「宜嘉就做」facebook專頁。