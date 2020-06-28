英足盃豪門混鬥　狐狸抖夠唔赦車仔

今晚（28日）英格蘭足總盃上演3場8強激戰！李斯特城同車路士兩支前4勁旅正面交鋒，睇頭十足；曼城聯賽失冠後匆匆上陣，巧遇紐卡素；阿仙奴上仗反彈，自然想趁錫菲聯勢頹乘勝追擊，各支豪門為晉級冇得保留！

今晚最強戲碼李斯特城主場迎戰車路士。「狐狸」聯賽表現回落，目前茅頭指向足總盃，佢哋喺快車賽程比車路士多兩日休息，體力有優勢，連盃賽在內，「狐狸」近6次對車仔法定時間獲1勝5和，主場仲有得受讓，讓球主勝抵玩。（周日晚11時開賽）

李斯特城及車路士同處聯賽前4位置，同下面幾邊有啲距離，暫時可分心盃賽。「狐狸」復賽後兩場聯賽分別打和屈福特同白禮頓，畀人感覺勒住勒住咁，唔似停擺前踢得咁放，似乎係領隊羅渣士嘅策略，希望球隊慢慢入局，今場足總盃8強鬥車仔先見真章。

李斯特城眾將踢完兩場復賽後，已操起狀態，尤其英格蘭國腳芝維爾，呢位翼衞能攻擅守，盛傳成為車仔收購目標，今場肯定會大演身價。上仗對白禮頓勇救12碼嘅門將卡斯柏舒米高，穩定演出予人信心，盃賽場合擁有穩健門將，對球隊非常重要。

林柏特或作輪換

車路士領隊林柏特喺英足盃會派部分副選上陣，如柏度洛迪古斯、葛特蘇馬及韋利卡巴尼路等，雖然目前已經去到8強階段，但由於佢哋上周中先同曼城激戰完，比李斯特城少2日休息，今場或要作出更多輪換。雙方近6次對賽，車仔法定時間內從未贏過，只得5和1負，唔好因為周中贏到曼城就將佢哋睇得太高，今場作客讓波掂唔過，寧捧「狐狸」讓球主勝。

早場錫菲聯主場鬥阿仙奴。「兵工廠」貴為英足盃奪冠次數最多嘅球隊，錫菲聯當然要重點招呼，佢哋無論聯賽或盃賽都以密集防守抗敵，近7場英足盃6次法定時間內開2球或以下，2.5球細盤好路。（周日晚8時開賽）

阿仙奴曾13次捧走英足盃，現任領隊阿迪達亦曾於2014年及2015年以球員身份捧盃。面對呢支「英足盃專家」，錫菲聯自然要使出看家本領，以嚴密防守應付。錫菲聯復賽後狀態麻麻，上周中作客慘吞曼聯3蛋，就算主場都唔敢貿然搶攻。

兵工廠傷兵滿營

阿仙奴復賽後迎來地獄賽程，連同今仗連續4場作客，舟車勞頓影響發揮，加上佢哋傷兵滿營，尤其後防更係重災區，形勢所限相信阿仙奴今場會先做好防務。「兵工廠」今季兩對錫菲聯只得1和1負，論實力兩隊差距唔遠，穩中求勝下入球唔慌多。

今晚壓軸就有紐卡素主場硬撼衞冕曼城。曼城上周中輸波失落聯賽錦標，球員身心俱疲，加上近年造訪「喜鵲」入波唔多，3.5球細盤值捧場。（周一凌晨1時30分開賽）

曼城上周中聯賽作客不敵車仔，衞冕失敗，講真失冠係意料中事，依家惟有集中火力爭英足盃及歐聯。不過王牌射手阿古路至少要抖到8月，冇咗呢位入球機器，對「藍月亮」進攻影響唔細。主帥哥迪奧拿強調全民皆攻，不過加比爾捷西斯今季狀態一般，就算用埋史達寧客串影子前鋒，效果點都差啲。

紐卡素防守硬淨

另一邊廂，受沙特阿拉伯王儲快將入主嘅消息刺激，紐卡素復賽首仗大勝錫菲聯3比0，上周中則畀阿士東維拉逼和1比1。「喜鵲」近6仗有5次總入球開3球或以下，當中合共只失4粒，防守硬淨。況且佢哋近年主場對曼城表現唔失禮，近6對碰只輸過兩場，其中5次開3球或以下，一場過淘汰賽兩隊隨時踢得更保守，3.5球細盤有買趁早。