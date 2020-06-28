無中生有去自救　Colun：最緊要有工開！

早前因為新冠肺炎全球大流行的關係，世界各地的足球聯賽經歷了「停擺」，甚至腰斬。由於沒有賽事舉行，令生計全賴直播賽事如旁述、燈光、音響和撰稿等工種，一度陷入「冇工開、零收入」的慘淡期。NOW足球旁述員黎奕倫（Colun），與幾位好拍檔攜手「無中生有」成立了Zone D，透過製作不同類型的網上節目，為一班合作多年的手足製造開工機會。「有少少收入，總比冇完全冇收入好，希望大市環境會慢慢好轉，大家都唔使咁慘啦！」Zone D大旗手Colun謂。

「其實喺6、7年前，我已經同當時嘅一位生意拍檔講，網上平台係值去發展嘅，只不過嗰陣時我哋專注喺製作公司嘅業務，就只係諗冇去做。之後想做發覺樣樣成本都好貴，就冇再諗喇。」被朋友稱他做「黎老闆」的Colun回憶道。

「到早幾個月，我同依家嘅拍檔『阿Pitt』睇到，好多合作開嘅台前幕後手足，因為電視台冇波播就冇工開，一啲本身係跑散、冇底薪嘅就完全冇收入，幾個月都係咁好大鑊。所以就諗到不如我哋自己開啲節目，拍好就放上YouTube同Facebook，一方面當係開展網上平台嘅生意，一方面等啲手足有工開，唔係話好多錢，但有總比冇好呀！」就因為這個想法，Zone D在一個月前正式誕生了。

Zone D與普通話「兄弟」的發音近似，Colun提到「成壇嘢」能夠開始，全賴多位「好兄弟」的支持。「除咗我同『阿Pitt』之外，出錢出力嘅仲有嚟自有線嘅『基仔』 （即劉健基）同『阿豪』（即張志豪），另外識咗好多年嘅『嘉諾』（即前香港隊教練郭嘉諾）都好幫手，用佢嘅人脈幫Zone D搵贊助，希望做落會不斷有志同道合嘅朋友加入啦！」此外，與Colun分屬多年戰友的劉舜文、陳韋茹、梁冠聰、劉嘉瑋和「車車」等等，皆應允以不同方式力撐Zone D。「都係嗰句啦！最希望做落去可以達到雙贏、三贏，甚至更多人可以贏，但短期目標起碼多啲人有工開先，之後條路點行就遲啲再算喇。」

由於一班搞手都是「體育底」，所以推出的節目都圍繞着足球和籃球。至於在剛過去的父親節，由幾位爸爸主持的「YouTube爸」則屬新嘗試，內容會逐步涉及其他範疇。「嚟緊仲會有好多新內容，再一邊做一邊做調整，等遲啲港超聯開番，我哋都會有相關嘅節目推出，睇吓到時會唔會搵到Kannas同『司徒大導』上嚟做嘉賓，一齊玩啦！」

「車車」：「同Colun 、郭嘉諾佢哋幾個好朋友一齊做嘢已經好開心，自己一向都喜歡嘗試不同嘅工作，之前電台、電視台、舞台劇都接觸過，今次輪到網台。網台可以接觸嘅範疇更廣，自己就最想嘗試拍網劇。」

劉嘉瑋（Gary )：「我之前除咗喺收費電視台做體育節目做主持或者講波，都有拍吓片放上YouTube同Facebook，一直都覺得網台係有好大發展空間。今次Zone D會有好多不一樣嘅元素，值得大家畀心機去嘗試同開發，大家都多多支持啦！」