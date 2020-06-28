NBA批准球員球衣可印反種族歧視口號

繼英超6月中宣布球員可穿印上「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）的球衣後，據《The Athletic》報道，NBA與球員工會已達成共識，容許球員以爭取社會公義口號取代印在其球衣背面上的姓氏，《洛杉磯時報》亦指，聯盟將與球衣贊助商Nike討論合作的可能性。

今年明尼蘇達黑人弗洛伊德遭州警察「跪殺」，引發全國各地舉行反種族歧視示威，多位NBA球星不單公開表態支持，更有部分出席遊行活動。近年NBA球員更公開地對社會議題表達關注，特別是美國黑人遭歧視的問題。2014年紐約黑人小販加納（Eric Garner）被白人警員潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）鎖喉壓在地上，期間最少11次稱自己不能呼吸，最終不省人事並身亡。事後，高比拜仁、勒邦占士等球星都穿上「I Can’t Breathe（我無法呼吸）」T恤抗議。

NBA將於美國時間7月30日復賽，而8支無緣季後賽的球隊暫時只能等到下季才有正式賽事，針對這8隊的「復賽」方案亦令球迷關注。據美媒報道，騎士、活塞、鷹隊等未受邀前往奧蘭多迪士尼的球隊提出，希望聯盟可舉辦一個屬於他們的短期盃賽，透過電視轉播保持球隊一定的曝光率。

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