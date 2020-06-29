賓施馬後腳神助攻　重演古迪10年前經典

周一(29號)凌晨西甲大戰，皇家馬德里作客1比0小勝愛斯賓奴，全取3分後以2分反超巴塞隆拿重登榜首，仲有6輪情況下奪冠機會大大提升。皇家馬德里今場贏得相當驚險，最大功臣又係近況大勇嘅賓施馬，佢今場雖然冇波入，但交出超靚後腳助攻，睇到球迷拍爛手掌。

雖然對手係包尾嘅愛斯賓奴，不過今場皇馬作客係互有攻守，去到完半場前，賓施馬禁區內被愛斯賓奴後衞緊纏，並且被逼到背對龍門走到死位，不過呢位法國前鋒福至心靈，一下妙絕後腳啱啱交到龍門口走空嘅卡斯米路腳下，輕鬆射入全場唯一入球。

賽後大批網民對呢次神級助攻大讚，10年前皇馬名宿古迪就曾經交出類似嘅神級後腳助攻，當時(2010年1月)接應古迪助攻入波嘅正正就係賓施馬，10年之後輪到佢故技重施，賓施馬賽後謙虛表示：「呢個後腳？對我嚟講足球就係咁踢......得知道卡斯米路走緊位，呢個助攻係精彩，但最重要都係卡斯米路個入球。」

卡斯米路就激讚賓施馬：「識賓施馬嘅人，就知道呢啲靚波對佢嚟講好平常，談論我入波對佢好唔公平，係佢嘅華麗助攻令我面對一個空門，呢個入波係屬於賓施馬。」