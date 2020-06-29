港超聯　冠忠南區復操　列文：續以守為先

康文署轄下球場本月中解封後，港超球隊冠忠南區周一(29日)早上亦於香港仔運動場仿真草球場復操，備戰本地波復賽，其中於5月中接過球隊帥印的列文，首次以主教練身份帶領球隊操練，而早前加盟的佐佐木周及史提芬彭利拿等新兵，亦有參與其中。

冠忠南區於本地波停擺期間出現不少人員變動，其中最矚目非列文莫屬，這位球隊守將成功「上位」出任主帥一職，當日連同「大佬」沈國輝及貝可泓等助教主導操練。冠忠南區停擺後首課操練，以簡單輕鬆的技術訓練為主，穿起藍色教練球衣的列文，不止向球員傳達訓練指示，自己更不時親身參與到訓練當中，運動量絕對不亞於一班球員，對於復賽後自己在球隊的身分定位，他這樣解釋：「我要強調自己首要身分係主教練，但我同樣係註冊球員之一，球隊有需要時我會上陣。」

復操當日，南區大軍中亦出現不少新面孔，包括新加盟的佐佐木周、史提芬彭利拿和史提芬，助教貝可泓就認為幾位新援非常適合主帥列文所崇尚的踢法：「呢兩個球員好啱列文嘅戰術體系，同之前我哋幾個攻擊球員嘅風格有唔同。」盛傳冠忠南區已引入另一位葡萄牙外援，列文就進一步透露這位球員的情況：「呢位26歲進攻中場技術出眾，踢過葡萄牙頂級聯賽，對炎熱氣候絕不陌生，相信佢適應香港天氣應該冇問題。」他表示該名新援現時仍身處葡萄牙，正等待簽證通過後，就會啟程來港。

冠忠南區踢法一向以防守為先，列文認為自己執教後，會繼續保留這個傳統：「我哋需要維持注重防守，呢嗰係贏波嘅關鍵，另外球隊會利用新加盟球員，喺踢法上去作新嘗試，希望經過幾場比賽後，球迷可以睇到我哋新嘅一面。」他亦不忘讚揚前主帥鄭兆聰（Ricky）過去5年為球隊所作出的貢獻，認為Ricky為冠忠南區打下穩固根基。