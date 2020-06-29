巴塞爆兵變！球星不滿調動怒插主帥

巴塞隆拿復賽之後跌Watt，近3場西甲僅1勝，仲爆發兵變，根據西班牙《馬卡報》報道，巴塞上場被切爾達逼和2比2之後，有數位主力球星不滿教練史坦恩嘅臨場調動，圍住呢位61歲主帥理論，雙方發生爭吵，勢必破壞球隊士氣，進一步打擊爭標希望。

據悉，呢班球星大佬對於史坦恩嘅戰術一直有意見，特別係對上場波有兩個換人調動，感到非常不滿，包括用狀態低迷嘅基沙文入替梅開二度嘅蘇亞雷斯，以及用即將轉投祖雲達斯嘅艾法美路入替近況大勇嘅新星佩治。

結果呢2位「黑腳」上陣冇幾耐，就被護級份子切爾達扳平2比2，令到巴塞眾星更加躁，入到更衣室之後同史坦恩發生爭拗。

巴塞今季已經唔係第1次發生內訌，總監艾比度曾公開批評球員唔盡力，而隊長美斯反指對方造謠，導致前教練華爾維迪於1月被炒，搵來史坦恩執教，但佢之前只係執教過拉斯彭馬斯、貝迪斯等細球會，相信只屬過渡性人物，巴塞球星們根本唔會將佢放在眼內，甚至可能已經將佢架空。

巴塞現時落後榜首皇馬2分，加上依家發生兵變，想喺餘下6場聯賽反超前皇馬，恐怕唔樂觀。