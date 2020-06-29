巴塞出絕招！請哥迪奧拿回巢執教

巴塞隆拿近2任教練華爾維迪、史坦恩都不得民心，即使華爾維迪率領球隊連奪2季西甲冠軍，都喺今季季中被炒，講到尾都係因為2人並非「苗正根红」嘅巴塞自己人，管唔掂以美斯為首嘅球星，英國傳媒指巴塞已經準備邀請曼城領隊哥迪奧拿回巢執教，以佢嘅江湖地位，震懾呢班球星大佬。

巴塞隆拿近十幾年比較成功嘅教練，包括列卡特、哥迪奧拿、維蘭路華、安歷基都係球隊名宿，熟悉巴塞文化，同球員相處融洽。

特別係哥迪奧拿出身巴塞青訓系統，屬於純正巴塞人，佢同美斯一齊捧過3次西甲及2次歐聯冠軍，2人情同手足，哥帥執教曼城後，多次傳出佢想簽入美斯。

哥迪奧拿教波成績好，亦係巴塞自己友，加上同美斯關係極佳，無疑係拯救巴塞嘅最佳人選。

事實上，曼城今季失落英超冠軍後，已傳出哥迪奧拿前途亮起紅燈，佢只剩下1年合約，都仲未續約，就知佢喺曼城嘅生涯好可能即將結束，巴塞正好趁機邀請佢回巢。

據悉，如果曼城上訴失敗，未能參加未來2屆歐洲賽，哥迪奧拿就會離隊，目的地好大機會就係巴塞。

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