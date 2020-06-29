港超聯　佐佐木周+肥彭　期待新挑戰

冠忠南區於停擺期間引入的佐佐木周、史提芬彭利拿和史提芬等新兵，於球隊首日復操，隨即成為訓練場的焦點。其中由香港飛馬來投的日本前鋒佐佐木周，訓練全程投入度極高，不時露出迷人笑容，訓練後更與隊中另一日籍型男球員川瀨浩太一起合照，看得出他心情不俗：「好開心可以踢返波，希望可以為冠忠南區作出貢獻。」早前足總翻譯國際足協指引時出現「蝦碌」場面，新加盟球員能否於復賽後上陣一度成疑，這位東瀛兵亦坦言自己一度被事件困擾：「我真係好擔心（不能出場），我選擇轉會就係為咗上場比賽，如果唔得就冇意義。」他亦趁機感謝前東家香港飛馬，令自己度過難忘的時光。

於訓練場上現身的，還有巴西新兵史提芬彭利拿，「肥彭」透露自己早前回到家鄉巴西休假，但操練從未間斷：「喺巴西期間，我每日都堅持訓練，仲會搵埋費蘭度一起操，皆因佢同我住得好近。」「肥彭」上屆「菁英盃」曾帶領理文捧盃，今屆冠忠南區將於決賽與傑志爭奪冠軍寶座，他直言好希望再嘗奪冠滋味：「好希望可以落場幫助冠忠南區，尤其希望再攞多次冠軍。」過往於場上經常與列文交手的「肥彭」，笑言這位作風勇悍的守將是難纏的對手，如今兩人變為將帥關係，這位巴西兵亦對列文的執教理念表示肯定：「佢份人好好，亦同我分享咗唔少佢嘅諗法，希望我哋可以一起令球隊表現變得更好。」