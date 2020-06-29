艾格斯隨時拎英超金靴　利物浦走寶？

周一(29日)凌晨英超獨腳戲，修咸頓憑王牌前鋒丹尼艾格斯梅開二度，作客以3比1擊敗屈福特。27歲嘅丹尼艾格斯自英超復賽後3場入3球，今季累積18個聯賽入波升上射手榜次席，僅1球落後李斯特城前鋒占美華迪，有機會挑戰英超神射手寶座！

丹尼艾格斯5年前喺般尼「響朵」後，獲利物浦收購，不過佢喺「紅軍」效力期間頻頻受傷患困擾，未能表現出應有水平，2年前被外借去修咸頓雖然有復甦之勢，但高普仍然決定將佢放棄，今季前正式將佢賣斷畀修咸頓，估唔到丹尼艾格斯即大爆發，今季已經入到18球，比穆罕默德沙拿(17球)同沙迪奧文尼(15球)仲多，雖然佢留喺「紅軍」唔會有正選，但唔少利迷都認為，丹尼艾格斯可能比奧歷治、南野拓實等更加好用。

修咸頓領隊夏辛侯迪賽後表明會盡力幫丹尼艾格斯搶神射手獎：「所有人都知道艾格斯對修咸頓有幾重要，所有事情都有可能(艾格斯拎金靴)，我哋最後6場聯賽都會同丹尼艾格斯並肩作戰，當有入球機會出現，你就會睇到佢把握力有幾神奇。」至於修咸頓嘅官方twitter，賽後亦向利物浦抽水話：「利物浦，你哋已經簽夠我哋嘅人......」意思係利物浦近年簽咗沙迪奧文尼、拉爾拉拿、華基爾雲迪積克等修咸頓球員，應該「夠皮」，唔好再打丹尼艾格斯主意！