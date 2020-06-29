黃偉琪率彩雲騎士奪冠　激情流下男兒淚

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽上周六（27日）於啓業運動場圓滿結束，由建龍飛馬球員黃偉琪領軍的彩雲騎士（彩雲邨代表）勇奪冠軍寶座。建龍飛馬籃球隊主席朱耀中對活動大表支持，「希望有更多基層青年受惠，讓他們一圓籃球夢。」

《邨JUMP!》是本港首個屋邨籃球聯賽及訓練計劃，120位13至17歲的年青人組成8支隊伍，分別代表長康、彩雲、平田、明德、美林、石籬、安定和天晴8個屋邨。今季升上甲一的建龍飛馬為計劃合作夥伴，球隊派出球員提供專業訓練，週末帶領球隊參加聯賽，打遍各大屋邨主場。一班基層青年球員除有機會參加密集式訓練及比賽外，更會參與邨內社會服務，以行動重建屋邨鄰舍之情。

建龍飛馬籃球隊主席朱耀中表示，「希望藉著這個籃球聯賽可以幫到沒有資源又想學打籃球的青年，想讓他們知道只要有毅力和恆心，一樣可以夢想成真。」來年賽事將增至24隊，本地籃球名宿、建龍飛馬主教練香振強將擔任《邨JUMP！》總教練，朱耀中對此表示歡迎，「希望計劃令更多青年人受惠。」

甲一開季在即，朱耀中透露，目前建龍飛馬和遊協兩隊的居港外援人選已定，上季曾代表澳門黑熊出戰ABL賽事的加拿大籍中鋒漢尼拔將會加盟建龍飛馬，而年屆45歲的萊恩奧尼爾將會再打遊協，二人正待工作簽證手續完成。