與區議員會面　袁文川：大家都想搞好足球

審計署早前發表有關藝術及體育發展基金資助的管理報告，並指出足總近年在行政、管治、人力資源及董事會議等層面上均表現欠佳。團體「撐場大聯盟」上月尾發起聯署，要求香港足總即時改革，部分成員周一（29日）下午聯同一眾區議員與足總總幹事袁文川及足總草根經理姚基斯會面，就地區球隊及梯隊的發展方向作討論。

足總總幹事袁文川於會後表示，大部分參與會議的人士均希望「搞好足球」，並指他們可以透過「地區足球」的框架去幫助足總，而個別出現特殊情況的區隊，仍需交予董事局處理。「撐場大聯盟」聯絡人陳智聰則指，過往一些區隊欠缺積極性，現在區議會作一些撥款監察亦屬正常的操作，確保球隊在財政上能夠更加清晰，藉此保障球員的待遇。陳智聰亦批評，和富大埔有責任交代其財政狀況，而不是在缺乏與區議會溝通下，自行決定降落甲組，希望足總能夠協助建立溝通橋樑。

大埔區議員胡耀昌表示，由於和富大埔最近跟贊助商出現糾紛，他已去信邀請大埔足球會管理層、足總及民政事務局派代表，出席區議會於下月7日舉行的大會，藉此交代球會財政狀況及解決欠薪問題。另外，區議會每年透過撥款去延續給予地區球隊的授權，以上年為例應該於5月遞交申請區議會撥款，而最終於7月才作申請，惟他上周五（26日）收到區議會秘書處通知，球會撤回了下季的撥款，並質疑此舉是逃避區議會的監察。元朗區議員張秀賢則透露，港超球隊香港飛馬來季重返元朗區作賽，對區內足球發展絕對是好事，並希望爭取在區內建設如賽馬會傑志中心般的足球設施。