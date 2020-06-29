功成身退！馬里奧高美斯宣布掛靴

德乙煞科，史特加雖然1比3不敵達斯泰特，但仍然獲得亞軍，將會同冠軍比勒費爾德下季升上德甲比賽。不過，史特加嘅老牌射手馬里奧高美斯選擇功成身退，踢完今場比賽後宣布掛靴，結束17年球員生涯。

將於7月10日踏入35歲嘅馬里奧高美斯出身史特加青訓系統，並協助史特加奪得2006/07年球季德甲冠軍。

呢位身高1米89嘅高大射手亦效力過拜仁慕尼黑、費倫天拿、比鍚達斯、禾夫斯堡，最威水一定係2012/13年球季，幫拜仁奪得德甲、德國盃及歐聯冠軍，成為三冠王，佢亦有份為德國國家隊獲得2008年歐國盃亞軍及2010年世界盃季軍。

馬里奧高美斯2017年重返史特加，但球隊上季護級失敗降落德乙，幸好只闊別1季就可以重返德甲，馬里奧高美斯今季德乙上陣23場入7球，包括今場射入扳平1球，可惜最後輸1比3。

馬里奧高美斯早前已經決定季尾離開史特加，曾有傳日職星級球隊神戶勝利船有意搵佢過檔，但馬里奧高美斯最終決定掛靴，將最後1場比賽及最後1個入球都留畀母會史特加。

佢話：「今次為球隊取得升班資格，係我效力史特加最後1個任務，效力史特加至退休，一直係我夢想。」

另外，漢堡最後1場竟然1比5慘敗於辛特侯遜腳下，未能取得升班附加賽資格，第3位嘅海登咸將會同排德甲尾3嘅雲達不來梅踢附加賽爭1個德甲席位。