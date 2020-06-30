RB萊比錫簽南韓神將　38場造37球接班華拿

據南韓KBS電視台同德國天空體育報道，RB萊比錫已經落實用1,000萬歐元收購薩爾斯堡前鋒黃喜燦，呢位南韓國腳將會接替轉會車路士嘅迪姆華拿位置。24歲嘅黃喜燦星期日(28號)啱啱為薩爾斯堡贏得奧地利聯賽冠軍，今季各項賽事38次上陣直接間製造37個入球。

薩爾斯堡總監費恩特日前已證實RB萊比錫斟介，而隨住奧地利聯賽煞科，轉會亦正式拍板，RB萊比錫成功擊退利物浦、狼隊同愛華頓等英超球會爭奪，成功同黃喜燦達成協議，由於佢同薩爾斯堡只剩1年合約，所以只要1,000萬歐元轉會費就成事。

事實上，黃喜燦對德國足球並唔陌生，18/19球季曾經外借去到德乙漢堡，可惜因為受到連串傷患困擾，踢20場只係入得2球，今季回歸薩爾斯堡就大放異彩，各項賽事上陣38場，交出16個入波同21次助攻，當中包括6場歐聯分組賽入2球同5助攻，證明佢喺頂級賽事立足能力。

薩爾斯堡同RB萊比錫都屬於紅牛集團，薩爾斯堡嘅好波球員被「內部提拔」去RB萊比錫例子極多，呢支德甲球會陣中嘅烏柏美卡奴、漢尼斯禾夫同阿馬度希達拉都係由薩爾斯堡過檔，RB萊比錫過去5季都有喺薩爾斯堡「買人」，包括拿比基達等球星。