曼聯雙核又出動　白禮頓頂到幾耐？

近期狀態回勇嘅曼聯，周三凌晨英超將會作客白禮頓。「紅魔鬼」目前喺英超排第6位，落後第4位嘅車路士5分，剩低每場比賽都唔可以有任何閃失，作客出戰會較為謹慎；主隊白禮頓逐步遠離降班區，主場務求有分落袋提早「上岸」，面對強敵曼聯會以1分為目標，今場必定先求穩守，半場和值得一博。

（Now 621及611周三凌晨3時15分直播）

白禮頓復賽之後狀態唔差，先喺主場2比1反勝阿仙奴，再作客0比0守和李斯特城，喺兩支勁旅身上搶走4分，令護級前景一片光明。今場迎戰氣勢如虹嘅曼聯，如果可以拎到分數已經算有交代，對護級亦好有幫助，相信踢法上會比較保守。

事實上，白禮頓球員效率頗高，尤其上半場體能充沛嗰陣，對手更難撕破佢哋緊密防線，過去5場聯賽全部開半場和，包括近4場半場都同對手踢成0比0。而且白禮頓球員之前受過屈辱，據英國傳媒報道，白禮頓一班球員被阿仙奴嘅古安杜斯直指為「低薪垃圾」，因此對阿仙奴一役完場後引發小衝突，為挽回面子，相信白禮頓球員搶分護級決心更加堅定，令今場對手曼聯想入波更添難度。

曼聯剛戰英足盃未回氣

作客嘅曼聯復賽後2場聯賽1勝1和，保羅普巴同波基斯費南迪斯上輪聯賽首次同時正選上陣，效果良好，不過白禮頓已有所警惕，勢必針對性屯重兵布防，曼聯未必能夠再予取予攜，何況「紅魔鬼」啱啱喺英足盃同諾域治踢足120分鐘先分出勝負，球員體能必受影響，加上曼聯今季作客表現不穩，近5場聯賽作客只得1勝，對住防守緊密嘅白禮頓不敢輕率搶攻，半場和好路。

名家：工廠仔

預計陣容

白禮頓

1馬菲賴恩

2蘭普堤 15阿當韋斯達 5李維士鄧克 33丹般恩

24戴夫普巴 8比蘇馬 6達爾史堤芬斯 18阿倫穆爾

17格連梅利 44艾朗干洛尼

曼聯

1迪基亞

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

6保羅普巴 31尼曼查馬迪 18波基斯費南迪斯

21丹尼爾占士 9安東尼馬迪爾 10拉舒福特