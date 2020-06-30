港超聯　港超會議投票通過外援「註6出5」

港超來季外援名額成為近期本地球圈熱議話題，足總周二（30日）就與各支港超球會以及晉峰代表開會，商討下季2020/21港超外援名額等事宜。會上球會代表投票表態，最終大比數通過下季採用「註6出5」外援名額的安排，其中對新增名額的外援亦有新定義。

多支港超球會代表於周二會議都有現身，包括伍健（傑志）、陳文俊（冠忠南區）、李輝立（標準流浪）、楊正光（富力R&F）等，另外下季將升上港超的晉峰代表亦有參與會議，至於東方龍獅，以及已宣布退出今季餘下賽事的和富大埔和佳聯元朗，則沒有派代表出席。

會上其中一個重點，就是商討由現時港超外援名額實行「註5+1+1出4」，改成來季「註6出5」，動議經過投票表決後，獲大部分球會支持。當中新增的第5個出場名額必須是 「超級外援」，而該名外援必須曾於現時世界排名頭50的聯賽上陣，或須是來自國際足協（FIFA）排名前50屬會的「國腳級外援」 ，以確保外援的質素。另外會上亦交代「超級外援」的出場條件，如果球會在比賽想用盡5位外援名額，其中1名必須是「超級外援」，意味球會或需要註冊多名合資格外援，以確保競爭性。

有份出席的傑志會長伍健，會後承認對「註6出5」的安排投贊成票，過往「藍鳥」曾高調引入世盃金球獎得主科蘭，一度令本地球圈關注度大增，伍健坦言當時雖然花費極大，但收益亦相當可觀，並分享當中經驗：「當年科蘭加盟，我哋成嗰過程其實使咗好多錢，但啲錢係返到嚟，係圍得皮，其實大家都想喺疫情過後刺激球市。」伍健亦強調「註6出5」能否成事，依然要視乎足總董事會的決定，在任何定案前，他表示都不敢作任何引援決定。至於會上唯一對更改外援名額投反對票的理文，就認為應該著重給予本地年輕球員更多機會，但表示尊重其他球會的決定。