45年第一次！香港7欖落實取消

國際欖球理事會周二（30日）宣布取消本年度世界七人欖球系列賽的剩餘賽事，包括早前延期到10月舉行的香港國際七人欖球賽，是賽事舉辦45年來首次取消。

原定今年4月舉行的香港國際七人欖球賽，早前因疫情延期到10月16日至18日。雖香港疫情已漸趨穩定，但考慮到全球情況尚未受控，最終仍難逃取消命運。國際欖球理事會發聲明表示：「經過全面檢視世界七人欖球系列賽餘下的蘭福德、倫敦、巴黎、新加坡和香港站後，因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，令2020賽季提前結束。」

香港欖球總會行政總裁麥偉彬對此表示理解，「我們對於45年來首次未能舉辦聞名全球的香港國際七人欖球賽感到失望，但我們理解取消餘下賽事的非常情況。我們正與香港七人欖球代表隊一起準備2021賽季。」來屆七欖將於明年4月2日至4日上演。

所有透過欖總官方途徑購買的門票可留作2021年4月賽事時使用或者退款，而公開抽籤將不會進行，有關門票詳情可參閱「香港國際七人欖球賽」官方網頁www.hksevens.com

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