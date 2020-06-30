NBA再有球員確診　迪安迪佐敦唔打復賽

NBA復賽如箭在弦，卻接二連三傳出球員確診新冠肺炎的消息。籃網後衛丁維迪向《The Athletic》透露，其病毒檢測結果呈陽性：「過往幾個月，我很努力保護自己避免感染病毒，遵守所有防疫措施及居家隔離。我已準備好跟隊友會合，我搭機前往紐約，順利通過好幾個檢測，並在抵達首周參與幾次訓練。但很不幸地我現在確診了，考慮到我曾出現發燒、胸悶等症狀，目前尚未確定我能否到奧蘭多參加復賽。」

雪上加霜的是，籃網中鋒迪安迪佐敦也在社交媒體宣布確診：「昨晚我的病毒檢測結果呈陽性，今日再次確認這個結果。因此我不會參與奧蘭多的復賽。」其母親隨後轉發兒子的貼文怒轟：「我不知道他們當初為何要讓你們回到紐約！」而據《ESPN》權威記者Adrian Wojnarowski報導，籃網將會簽進一名球員頂替迪安迪佐敦。

截至目前，籃網已有5名球員確定缺席復賽，分別是杜蘭特、艾榮、迪安迪佐敦、韋遜贊特拿及格拉斯頓。籃網目前以30勝34負排在東岸第7位，是22支參與復賽的球隊之一。

另外，為宣揚黑人平權，NBA除允許球員更改球衣背後的姓名，還計劃在3個比賽場地地板塗上「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」的標語，位置位於兩條邊線內，接近球場中央。

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