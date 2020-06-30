專欄輪住嚟　救市良方諗到點解唔做？

8月嘅復賽未開始踢，好多球圈中人同球迷嘅注意力，已經去咗新一季嗰度，真心想個圈好嘅人都會諗到兩個字，就係「救市」喇！

講到「救市」，其實有好幾條被視為良方嘅，大家都應認為掂硬嘅，但只係咁耐以嚟都係得個講字。第一招就梗係由馬會為港超開盤啦！港超聯有得合化去賭，自然會有更多人關注，亦都會多好多錢同資源流入港超聯：有錢有資源，就可以畀更好條件啲職、球員，請到更高質素嘅外援嚟踢港超，提高賽事質素，吸引更多人入場……（未能盡錄）。

港超開盤可靈活處理

呢啲好處大家都知，但點解咁耐都唔開盤呢？江湖流傳過好多原因，「大頭」就聽過其中一個原因，就係港超聯隊數太少，每輪只有5場賽事，有關人士擔心一旦受注，就好容易出現一係贏晒，一係輸晒嘅情況，所以除非港超有番16、18隊，如果唔係連諗都唔會去諗咁話。當然聽就咁聽，係唔係真係呢個原因「大頭」就唔知喇，不過，若果真係擔心呢個情況而搞唔成嘅話，咁好簡單啫，港超嘅波冇得單場買，淨係可以攞嚟過關，而且每一條過關飛，淨係可以有一關係港超，咁樣試吓先，條數靚先再諗逐步放寬。大家點睇？

另外，都多人講嘅「救市」妙法，就係南華上番港超，「大頭」都相信會有好大作用，聽聞近兩季都有有心人做過啲嘢，希望「少林寺」可以再戰港超聯，但最後都唔成功，聽講其中一個原因，係南華會唔希望球隊「空降」，而係踢個升班資格返嚟。惟有寄望南華喺新一季嘅甲組聯賽畀心機啦！