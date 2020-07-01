韋婉婷「試用期」搞掂！期待榜首大戰來臨

上月中隻身飛赴阿爾巴尼亞，投效聯賽勁旅維拉斯尼亞(Vllaznia)的香港隊球員韋婉婷「韋婉」，經過在操練和連場賽事中的努力，終獲得維拉斯尼亞會方和主帥的認可，宣客「試用期」合格，雙方將簽約至今季尾。「韋婉」為此表示欣然，並會繼續努力先迎接下輪的聯賽榜首大戰，之後再放眼歐聯。

感謝本地資深傳媒人Graeme，飛赴阿爾巴尼亞探訪「韋婉」，為香港球迷帶來更多該名香港隊主將在當地的消息。「韋婉」在當地時間周二(30日)下午的聯賽，為維拉斯尼亞正選上陣鬥Maliqi，雖然未有錄得入球和助攻，但在整個上半場都現活躍。最終維拉斯尼亞以14比0大勝對手。

賽後，「韋婉」接受Graeme訪問時表示：「我同球會應該會簽約到季尾，只要球隊在聯賽能夠保持長勝，我應該有機會挑戰之後嘅歐聯。初初嚟嗰陣，因為得我一個人，都有少少淆底。初頭練波都唔係太適應，但慢慢都OK，亦都冇諗太多其他嘢。教練希望我可以喺賽事度做多啲傳送，呢場上陣嘅45分鐘，都應該達到要求啩！」

「下一輪就會對聯賽嘅第二位球隊，一定係一場硬仗，好期待可以上陣，同感受吓隊友之外，有番咁上下實力嘅對手，有幾硬淨同幾難應付，非常非常期待！至於之後點，呢一刻唔會諗太多喇。嚟咗之後，樣樣嘢都算順利，我都好享受。」「韋婉」補充謂。

都係嗰句，「韋婉」，畀心機呀！