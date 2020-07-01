費南迪斯起孖！曼聯大勝破38年宿命

周三(1日)凌晨英超，曼聯又贏1場，作客以3比0大勝白禮頓，紅魔鬼中場波基斯費南迪斯個人梅開二度，包括接應保羅普巴傳送射入，盡顯「雙核」威力，今場波亦係曼聯自1982年之後，首次作客擊敗白禮頓。

曼聯今場開波16分鐘，就由18歲新星格連活特個人突破射入，之後成為波基斯費南迪斯表演時間，佢先係接應保羅普巴橫傳，於禁區頂射入。呢位葡萄牙國腳第2個入球仲精彩，當時格連活特左路傳中，「波費」凌空抽射入網。

25歲嘅波基斯費南迪斯今年1月以5500萬歐元轉會費，由士砵亭加盟曼聯後，迅速成為球隊核心，至今為紅魔鬼上陣13次，射入6球及4次助攻，曼聯喺呢13場比賽，取得9勝4和，換言之只要波基斯費南迪斯有份踢，球隊就可以保持不敗。

最難得係波基斯費南迪斯同另1位中場球星保羅普巴迅速建立默契，2人今場仲合力創造入球，令球迷對「雙核」充滿期待，紅魔鬼下季或者可以王者再臨。

值得一提，白禮頓2017年升上英超之後，過去2季聯賽主場都擊敗曼聯，紅魔鬼今次終於打破宿命，贏番1場，證明球隊已全面復甦。

曼聯於各項賽事已經保持15場不敗，現時於英超落後踢少1場嘅車路士2分，仲有機會爭入前4位。