美斯入700球都發脾氣　因為巴塞又失分

周三(1日)凌晨西甲大戰，巴塞隆拿主場同馬德里體育會打和2比2，巴塞連續2場和波失分，令衞冕之路更加難行，所以就算球王美斯今場入波，取得職業生涯第700個入球，都冇晒癮，佢更加喺比賽中發脾氣，被球證出示黃牌。

巴塞今場曾經兩度領先，首先係馬體會前鋒迪亞高哥斯達擺烏龍，但巴塞中場維達爾「回禮」於禁區內犯規，被吹罰12碼，馬體會由迪亞高哥斯達主射，被巴塞門將達史特根撲出，但球證指達史特根喺「迪哥」射門前，雙腳已經離開龍門白界，被判無效，需要重射，馬體會改由沙奧尼古斯主射入網扳平。

下半場輪到馬體會輸12碼，美斯射入，取得職業生涯第700個入球，其中630球為巴塞射入，另外70球係為阿根廷國家隊射入。不過隊友唔生性，尼爾遜施美度禁區內侵犯恩歷克卡拉斯高，巴塞又被判罰12碼，馬體會再由沙奧尼古斯主射入，打和2比2。

美斯雖然創下里程碑，但眼見巴塞冇起色，愈踢愈躁，佢因為喺1次搶波之中，不滿被球證吹罰，發脾氣大力踢走個波，結果食黃牌。

巴塞近4場西甲只取得1勝3和，落後榜首皇馬1分，兼踢多1場，想反超前皇馬，就更加難。