港超聯　「費7」加盟！望為東方龍獅創佳績

在周二（30日）宣布陣中4名球員約滿離隊後，東方龍獅周三（1日）公布一位星級外援加盟。曾奪得過香港足球先生獎項，效力過傑志4季半的巴西翼鋒費蘭度，將轉投東方龍獅，並穿上該隊的7號球衣。

東方龍獅周二（30日）發布消息，隊中4位球員包括，年初被外借至香港飛馬的「森巴」箭頭慕沙離隊。一日之後，東方遂宣布簽入費蘭度的消息。這位年尾將踏入34歲之齡的巴西翼鋒，於2013年赴港效力公民，後轉投當時由李志堅領軍的YFC澳滌。之後一季加盟傑志，4季半期間上陣129次並攻入40球，為球隊屢奪錦標，其中包括2016至17年球季的「三冠王」，個人更榮膺當季的「四料足球先生」。在今季港超聯停賽前為「藍鳥」上陣15次並射入7球的「費7」，自上月與傑志「分手」後一直未公布去向，直至周三（1日）確定轉投東方龍獅，與「堅Sir」再度合作。

將穿起東方龍獅7號球衣，以延續「費7」之名的費蘭度，透過新東家Facebook影片道出加盟感受：「過去我亦曾於主帥李志堅麾下度過美好時光，與對方可謂亦師亦友。今次有幸跟堅Sir故劍重逢，自己感到十分鼓舞。」據東方消息指，「費7」周三（1日）已完成回港後14天隔離檢疫，惟為確保球員及其他球圈人士健康，球會會安排他與其他返港外援作病毒檢測，通過後才會正式歸隊。

東方龍獅雖然順利簽入「費7」，然而能否在預計於8月重啟的今季港超聯賽事上陣，仍然是未知之數，惟可以肯定的是，他即將於今個暑假在港住滿7年，具備入籍資格，有望在年尾的世界盃外圍賽披上香港隊戰衣。