塘鵝3人確診金塊封館　NBA隨時開唔到波

NBA在7月底復賽再被受質疑，塘鵝宣布再有3名球員確診染上新冠肺炎，而金塊亦有至少3人「中招」，訓練場館即時被迫關閉，NBA總裁阿當施華坦言若有蔓延，復賽後不排除再次停擺。

塘鵝副會長大衞格芬周二表示陣中有三名球員對新冠肺炎病毒測試呈陽性，已經接受隔離，但沒有透露名字，而塘鵝是列於復賽名單之內，將與灰熊爭逐季後賽第8位的資格。

此外，據美媒消息金塊上周已經關閉訓練館，原來準備去奧蘭多復賽的35人中，有兩位球員檢測結果呈陽性，而在閉館之後，再有至少一名成員「中招」；而早前金塊中鋒塞爾維亞的祖傑，亦被驗出確診，他在家鄉出席網球一哥祖高域舉辦慈善籃球賽，目前仍在當地隔離，無症狀，還未返回美國。

早前NBA公布首輪測試結果共16名球員確診，隨後不停再有球員「中招」的消息，情況令人擔心，加上奧蘭多所在的佛羅里達州防疫形勢並不樂觀，計劃本月底復賽的NBA能否如期進行仍處於觀望態度，以目前情況聯盟是偏向繼續進行，但總裁阿當施華接受訪問時稱不能確保可以完成這個賽季：「如果感染情況是個例，我們會繼續觀察處理，但如果出現很多人感染，聯賽將再次叫停。」NBA復賽計劃在本月31日在奧蘭多迪士尼重開，22隊復賽的球隊將於下周二(7月7日)前前赴奧蘭多。

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