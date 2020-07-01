英超3強分途出擊　歐聯席位追逐戰

擺鐵桶陣搶分

韋斯咸細抗車仔

今晚英超「倫敦打吡」，力求護級嘅韋斯咸主場鬥車路士。貴為今季「倫敦打吡王」，車仔照計對住邊支同市球隊都唔怕，但偏偏對住韋斯咸就老鼠拉龜，近5次交手全部總入球開2球或以下，而且車仔只獲1勝2和2負，今場作客點都有啲戒心，唔會亂嚟，客勝有風險，寧捧中位數2.5球入球細。（Now 621周四凌晨3時15分直播）

車路士復賽後連場大戰，雖然先後於聯賽擊敗維拉及曼城，再喺英足盃淘汰李斯特城，但值得留意嘅係，佢哋全部僅以1球取勝，體力上已有不及，踢起嚟亦就住就住，始終復賽之後賽事頻頻，球隊上下要懂得留放。

近5次交手全開細

車仔乃今季「倫敦打吡王」，7戰同市球隊獲5勝1和1負，入12球失6球，相反韋斯咸今季「倫敦打吡」戰績，只得2勝6負，得9球失14球，不過2場勝仗當中，偏偏就包括去年11月尾作客史丹福橋，以1比0擊敗車仔，吸取過教訓，相信車路士今仗不敢過分冒進，肯定會步步為營。

韋斯咸聯賽重開後連輸2場，仍然喺護級漩渦中掙扎，面對同市強隊必定大踢穩守突擊戰術，幸好對住車仔往績唔輸蝕，近5次交手有3次可以保持不失，呢5場總入球均少於3球，相信韋斯咸會照辦煮碗，擺鐵桶陣迎接車仔，捧中位數2.5球入球細啱數。

阿仙奴乘勇速捕金絲雀

周四凌晨英超多場大戰，其中阿仙奴將會主場迎戰諾域治，「兵工廠」自復賽後經歷連續4場作客比賽，今場係首次回歸主場酋長球場出戰，乘住近期連勝復甦走勢，必定希望打響頭炮。阿仙奴一眾新星近期開始入局，今仗可借主場之利向諾域治施加極大壓力，大有機會早開紀錄，半場主勝抵玩！（Now 621周四凌晨1時直播）

諾域治作客例由頭輸到尾

阿仙奴復賽頭2場聯賽輸波後，上輪作客修咸頓終於重響勝鼓，喺英足盃更絕殺錫菲聯殺入4強，令士氣大大提升，尤其「兵工廠」仍要搶分爭奪歐洲賽資格，每場勝仗都非常重要。阿仙奴2名青訓球員尼基迪亞同祖爾韋洛克上場聯賽入波，一眾新人表現落力，今仗主場出擊戰意高昂，落到場肯定逼搶對手務求盡早開紀錄。

排包尾嘅諾域治持續態沉，復賽後連續2場主場聯賽輸波兼1球不入，來季極大機會降落英冠。主場尚且連敗，「金絲雀」作客成績更加差勁，近5場聯賽作客1和4負，4次輸波都係喺半場已經落後，今場捧阿仙奴半場主勝為明智之舉。

李城冇火吼半和

復賽後狀態未如理想嘅「狐狸」李斯特城，今晚英超將會作客「拖肥糖」愛華頓。李城前鋒占美華迪腳風欠順，令球隊進攻力大減，對住由安察洛堤執教後防守力大大提升嘅愛華頓，戰況隨時膠着，半場和值博。（Now 622周四凌晨1時直播）

愛華頓守強過攻

李斯特城近2場聯賽都打和失分，連同復賽前5場只得1勝，近7場英超成績係1勝4和2負，現時雖然仲頂得住排喺聯賽榜第3位，但隨後嘅車路士、狼隊及曼聯等已經慢慢追上嚟。李城現時最大嘅問題係射手榜暫時領先嘅占美華迪，踏入2020年後表現走樣，今年只曾在1場聯賽入過波，冇咗「華Dee」入波，「狐狸」即時惡唔出樣，穩守突擊打法變成只守難攻。

雖然李城火力減弱，然而由卡斯柏舒米高、蘇恩古等領導嘅防線仍然可靠，近6場聯賽只失3球，對手要攻破佢哋都唔容易，因此李城近7場聯賽有6場開出半場和。主隊愛華頓復賽後2場1勝1和，而且未失1球，同樣屬於守強過攻，預料雙方今場都會先穩守，半場和好路。