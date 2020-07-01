港超聯　東方龍獅添2小將　劍指菁英盃

繼早前公布的星級外援費蘭度之後，東方龍獅周三（1 日）再有兩位生力軍加盟，分別是來自愉園及和富大埔的亞歷斯祖和鄭子森，進一步加強東方龍獅的板凳深度。

年僅21歲的亞歷斯祖（Jojo），具備一定的速度和活力。曾經在2017年帶領西島中學奪得學界足球精英賽季軍，個人更奪得神射手獎項，及後外流到葡萄牙丙組聯賽的FC維施那，並從前鋒改踢後衞。雖然亞歷斯祖在愉園較多擔任左翼衞的角色，不過他本身是一位右腳球員，在季中更成為球隊正選球員，一共上陣16場。

至於第二位新加盟球員，為今季港超聯暫停前效力和富大埔的鄭子森（森仔），今年同樣21歲，司職翼鋒。「森仔」出身於葵青區青年軍，曾經代表香港U17友賽射破曼聯U16大門，他早於17歲便跟理文流浪簽下職業球員合約，後來加盟理文正式在港超亮相，上季更在時任主帥李志堅領軍下，為和富大埔奪得港超聯冠軍。

球員檔案：

亞歷斯祖

英文名：Christian Alexander Jojo

出生日期：1999年02月11日

身高：182cm

前效力球會：FC維施那、愉園

球衣號碼：32

鄭子森

英文名：Cheng Tsz Sum

出生日期：1999年3月20日

身高：177cm

前效力球會：理文流浪、理文、和富大埔

球衣號碼：18