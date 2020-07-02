氣勢如虹+對手易食 曼聯入前4得一個字！

英超嘅歐聯資格爭奪進入白熱化，最後6輪聯賽將會決定生死，依家排第5位嘅曼聯近期氣勢如虹，聲勢無疑蓋過晒其他「爭4」對手，加上剩低賽程亦比較「易食」，難怪博彩公司Paddy Power已經列「紅魔鬼」為入前4最大熱門。

曼聯近2場聯賽都3球大炒對手，保羅普巴同波基斯費南迪斯嘅中場組合激活成隊波，嚟緊5輪賽事對手只係般尼茅夫、阿士東維拉、修咸頓、水晶宮、韋斯咸等中下游球會，到煞科戰先至會遇上另一爭4對手李斯特城。

相反，其他對手都有連串硬仗，車路士仲要對錫菲聯、利物浦同狼隊；李斯特城除咗對曼聯外，仲有阿仙奴、熱刺同錫菲聯要踢；至於狼隊就要撼阿仙奴、錫菲聯、愛華頓同車路士；呢3隊嘅失分機會遠遠高過曼聯。

Paddy Power嘅「英超前4」賠率顯示，曼聯係1.44倍大熱，車路士1.5倍成次熱，李斯特城1.8倍位列第3，狼隊就得3.75倍最被睇淡。

●李斯特城餘下賽程

主VS水晶宮

客VS阿仙奴

客VS般尼茅夫

主VS錫菲聯

客VS熱刺

主VS曼聯

●車路士餘下賽程

主VS屈福特

客VS水晶宮

客VS錫菲聯

主VS諾域治

客VS利物浦

主VS狼隊

●曼聯餘下賽程

主VS般尼茅夫

客VS阿士東維拉

主VS修咸頓

客VS水晶宮

主VS韋斯咸

客VS李斯特城

●狼隊餘下賽程

主VS阿仙奴

客VS錫菲聯

主VS愛華頓

客VS般尼

主VS水晶宮

客VS車路士