曼城利物浦面子「大」戰

周四深夜英超賽事夠精彩，曼城主場鬥利物浦，不要以為利物浦已經奪標，便會放軟手腳，他們還要破曼城英超100分的得分紀錄。曼城當然不會讓你得逞，球隊已經輸掉聯賽冠軍，主場再不敵利物浦的話顏面何存，今場必跟利物浦拚過明白，2軍近5次聯賽交手，4次總入球3球或以上，今場推介入球大。

同日英超早場錫菲聯對熱刺，熱刺今季作客表現不濟，連同盃賽在內，球隊近9場作客賽事，法定時間只得1勝5和3負，今場不會冒進。錫菲聯近7場聯賽主場獲4勝2和1負，當中6次半場與對手打和，相信今場亦不急於進攻，一於捧半場和。

焦點賽事直播表

周五1:00am 英超 錫菲聯 Vs 熱刺

Now 621

周五1:30am 意甲 阿特蘭大 Vs 拿玻里

myTV Super 301、Now 638、有線662及654台

周五3:15am 英超 曼城 Vs 利物浦

Now 621及611

周五3:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 拿玻里

myTV Super 301、Now 638、有線654及614台

周五4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 基達菲

Now 632