如期開波？睇天時地利人和

隨着政府逐步放寬禁聚令及重開體育設施，甲一球隊終於結束為期數月的訓練空窗期，陸續重返球場復操，迎接即將展開的銀牌和聯賽。然而新季要在8月30日「如期」開鑼，還需面對重重困難和隱憂，方可確保球隊在安全情況下，以最佳陣容和狀態競逐冠軍。

1.外援歸期

對甲一隊而言，擁有優秀外援可謂贏在起跑線。上季9隊中僅得安保漢友用全華班，「Big 4」紅黃藍綠聘請的洋將，在爭標過程扮演關鍵角色。惟疫情期間，洋將回鄉避疫，若香港持續封關，能否歸隊仍是未知數。

今季爭標熱門滿貫的外援費格遜目前身處美國，隊友方誠義坦言擔憂球隊未能以最佳陣容開季：「費格遜因封關未返港，待他回來，還要隔離方可歸隊，然後再花一段時間重新培養默契。」

另一勁旅東方龍獅面對同樣困境，去年先後擔任居港外援的漢尼拔和艾利諾均他投（漢尼拔將加盟建龍飛馬），本季負責ABL東南亞職業籃球聯賽戰線的荷利菲特、高士拿和拉利羅斯亦在ABL腰斬後離隊。東方龍獅行政經理李樹榮表示：「球隊尚在研究外援問題，暫未有確實定案。」

至於南華和永倫，前者外援朱亮留港，加上2017年曾助球隊全勝封王的余理洋已取得香港身份證，衞冕陣容相當鼎盛；後者則會沿用泰那作居港外援，他已從加拿大返港。

2.準備時間

新冠肺炎爆發後，康文署先在1月29日關閉體育館，後在3月28日圍封戶外籃球場，直到6月20日起方全面重開體育設施。甲一球隊苦無訓練場地，長達數月的空窗期僅靠球員自發跑步和健身維持體能，要在兩個月內重拾狀態，仍有一定難度。

滿貫今季積極增兵，除招攬蔡再懃、方誠義和黃鎮煒外，還請來朱耀明重掌帥印，培養默契需時。對於8月底開季，朱Sir坦言心情複雜：「這是我回歸首年，球隊有許多新面孔，既期待能擦出火花，同時又擔心準備時間不足，球員未及回復狀態，只能盡力而為。」方誠義期望延期到9、10月開季。

體育館重開後，餓波多時的市民蜂擁而至，球場供不應求。福建前鋒鄭錦興表示要等到7月初方可復操：「球隊沒有固定的訓練場地，要跟普通市民一樣訂場。但市民一窩蜂衝到體育館，訂場頗有難度。」他續指在缺乏訓練下，可能增加受傷機率。

3.防疫措施

考慮到疫情尚未平息，限聚令一再延長，率先開鑼的銀牌賽頗有機會閉門進行。方誠義說：「大家都想表演給觀眾看。如沒觀眾的話鴉雀無聲，只有自己和對手互噴垃圾話，還有球鞋磨擦地板的吱吱聲，多奇怪。」

當然，要減低病毒傳播風險，閉門作賽只是其中一個選擇，更重要是制定防疫措施。如規定量度體溫及消毒雙手，除球員和球證，所有在場人士必須佩戴口罩，並設立安全採訪距離等，以確保職球員安全。

4.賽期相撞

疫情導致體壇停擺，成為本地籃球改革的契機。籃總宣布銀牌和聯賽延期到8月底開鑼，據悉往後也會沿用新賽期，以配合國際常規賽期。包括方誠義在內的多位港隊成員都贊成改革，認為有利球員以較佳狀態出戰國際賽：「過往本地賽結束，隔沒多久就輪到國際賽開始。球員都已筋疲力竭，通常練不夠10課就要比賽。」但籃總和各球會仍需積極協調，方可解決多條戰線作賽的潛在問題。

最直接的問題，是當本地賽進行得如火如荼時，球員如何兼顧球會和港隊練習？舉例說，港隊將於11月的亞洲盃外圍賽主場迎戰關島和澳洲，屆時甲一常規賽已進入白熱化階段，各隊正值爭奪季後賽席位的關鍵時刻，球會是否願意「放人」參與港隊練習？

除國際籃球總會（FIBA）賽事，新賽期還會與兩年一度的超級工商盃、ABL等賽期相撞，不過東方龍獅往年亦要同時兼顧ABL和銀牌賽，隊長李琪表示球隊已習慣雙線出擊。