港超聯　杜度林恩許報到　富力R＆F增兵未夠喉

備戰本地波重開的富力R&F，周四（2日）早上於將軍澳足球訓練中心（FTC）正式開操，除了有多位完成隔離的外援球員歸隊之外，杜度和林恩許兩位新加盟球員亦首度現身，與球隊會合參加簡單操練。富力R&F主教練楊正光認為兩位新兵於本地球壇作戰經驗豐富，有能力提升球隊整體實力。

富力R&F周四於烈日當空下進行訓練，幾位早前需要接受隔離的球員，包括迪布尼、基奧雲尼及古拿皆已經歸隊。是日訓練場上之焦點，當然是杜度和林恩許兩兵，兩人加盟富力R&F後的首課操練，以慢跑和「落磨」為主。主教練楊正光就認為杜度和林恩許操練態度可嘉：「林恩許同杜度已經喺香港踢咗幾年，無論對球員或環境都好熟悉，可能因為太耐冇落場訓練，不過精神面貌都錯，但就依然需要啲時間去磨合。」

至於對兩員新兵的使用，「光sir」就這樣解釋：「林恩許喺中前場勝任多個位置，防中又得，進攻中場亦得，踢影子前鋒更加好，所以進攻調配上靈活性會更加大。至於能勝任防守中同中堅嘅杜度，呢兩年喺和富大埔表現非常稱職，好搶鏡。」另外，「光Sir」透露球隊稍後會再簽一名本地後衞，進一步加强後防人腳。