【有片】費路卡利衝力射球！搶伊巴風頭

周四(2日)凌晨意甲，史帕爾主場對AC米蘭，兩位38歲老將成為主角，A米神鋒伊巴謙莫域傷愈復出，但被同樣係38歲嘅史帕爾前鋒費路卡利搶走風頭，因為呢位前意大利國腳射1球世界波，協助史帕爾爆冷打和AC米蘭2比2。

排尾2嘅史帕爾今場踢出超水準，由馬迪亞華洛迪入波打開紀錄，之後輪到費路卡利表演，佢接應隊友頭槌傳送後，第一時間轉身離門約30碼凌空抽射，皮球高飛曲墜，笠死AC米蘭門將基安盧基當拿隆馬，為史帕爾開賽30分鐘領先2比0。

不過，費路卡利嘅隊友唔生性，中場馬高迪阿歷辛度43分鐘被逐，A米趁機加強火力，換入養傷1個多月嘅伊巴謙莫域，並由同樣後備上陣嘅拉菲爾利亞奧入波拉近紀錄。補時4分鐘，史帕爾後衞法蘭斯高域卡利擺烏龍，幫AC米蘭扳平2比2

雖然史帕爾由3分變1分，但費路卡利表現仍然獲得好評，佢今季意甲踢到今場終於開齋，呢位老將上季都係季尾發威，包括射死祖雲達斯，話唔定佢可以成為史帕爾爭取護級嘅「秘密武器」。