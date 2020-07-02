港超聯　愉園青春班應付復賽

曾至孝的來投，有助愉園一眾年青後衞的成長。 (李浚湣攝)

愉園周四（2日）早上假九龍灣公園足球場重新展開操練，內容主要以傳球和體能為主，一眾主力包括盧斯安奴、黎培基等，以及新兵曾至孝悉數出席，唯獨另一位新加盟外援米基爾則因疫情緣故尚未歸隊。

本地波停擺超過三個月，由佳聯元朗轉投的「戰神」曾至孝對復操感興奮：「始終未試過咁耐冇踢波，感覺有啲陌生但又好開心！。」對於即使復賽後也未必能夠代表愉園出戰，「戰神」卻十分樂觀：「下季應該接住就開，咪當好似Pre-season咁，跟番教練安排練波，同番隊友磨合，影響唔會太大。」另外愉園亦出現了大量的球員變動，當中4名外援球員離隊，接下來的比賽將會以青春班出戰。「快活谷」總監潘文迪對此並不擔心：「始終愉園都係放眼來季，今季盡量比多啲上陣機會佢哋去吸收經驗，希望下季可以更加成熟！」

話雖如此，但多名外援離隊，或多或少會帶來影響，特別是我去了首席射手、前西班牙小國腳加維蘭。對於失去了該名入球泉源，主教練鮑家耀表示無奈：「冇咗咁多外援，球隊踢法一定會受影響，之後會更加注重防守同反擊，目標至少唔好大敗！」另外他認為要達到目標，陣中的年輕球員必須要認真對待每一場比賽。

談到近期的球圈熱話，來季「註6出5」的外援名額安排，潘文迪重申會方不同意的立場：「愉園方針都係希望培養年輕球員，另外疫情過後好多本地球員冇班落，球隊希望『接濟』佢哋多過簽外援。」但個人立場則支持，因為：「可以吸引到多啲Fans入場支持，同宣傳到本地波。」

【愉園 In & Out】

In: 米基爾、曾至孝

Out: 摩域治、亞歴斯祖、馬希卡歴、拉高域、加維蘭、黃榮傑