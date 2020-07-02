馬德里市打吡！皇馬食「私房菜」

周五(3日)凌晨西甲尾場上演馬德里市打吡，皇家馬德里喺B隊嘅迪史堤芬奴球場迎戰基達菲。「銀河艦隊」弗到漏油，而且基達菲係佢哋嘅「私房菜」，幾乎次次都由頭贏到落尾，喺賽程頻密下，隨時又玩速戰速決，半場主勝值得捧場。(Now 632周五凌晨4時直播)

皇馬自復賽後即刻入局，聯賽豪取5連勝，趁住巴塞連番失分，依家打少1場下領先巴塞1分，位居榜首，由於巴塞啱啱又打和馬體會，若果皇馬今仗贏波，就可甩開4分，全面掌握爭標主導權。同時，皇馬後衞費蘭特文迪及中場莫迪歷停賽完畢，今場可以候命，主帥施丹雖然擅用輪換制，但個別主力如卻奧斯甚少獲得休息，「魔笛」及時復出，可輪換呢位德國國腳之餘，中場組織力亦唔會削弱，可為箭頭賓施馬（圖）輸送彈藥。

基達菲近況往績輸晒

另一邊廂，季初狀態不俗嘅基達菲，復賽後戰績大插水，近5場聯賽只得1勝3和1負，其中3場更喺領先下被對手逼和或反勝，防守堅唔穩陣。翻查紀錄，基達菲近年畀皇馬食住，近7次聯賽交手，「銀河艦隊」唔單止取得6勝1和未輸過，呢6場勝仗更全部喺上半場已取得領先優勢，最終由頭贏到落尾，非常搶韁，喺復賽後咁頻密賽程下，「銀河艦隊」為免耗力太大，必想早早入波鎖定勝局，半場主勝有計。