港超聯　杜度林恩許轉會喜遇舊戰友

首次參與富力R&F訓練的杜度表示，能夠重投球隊操練固然開心，但最開心莫過於能夠與好友重遇：「好開心可以加入到呢班球員當中，尤其可以見返老友伊高沙托尼，再次一起并肩作戰。我哋之前都有傾過偈，佢同我分享唔少球隊嘅情況。」

這位前和富大埔中堅，過往曾與伊高沙托尼合力為「綠戰士」贏得聯賽冠軍，一同經歷過難忘時刻，杜度展望新挑戰的同時，亦不忘感謝昔日支持過自己的球迷：「好感謝和富大埔對我做過的一切，同埋一班大埔球迷，依家我會專注為新東家贏冠軍，呢嗰會喺我嘅首要目標。」杜度亦希望前東家的欠薪問題能盡快得到解決，他强調無人願意挑起紛爭，只想所有人能夠取回應得的薪水。

至於由傑志來投的林恩許(Jared)，亦談及自己加盟富力R&F的原因：「我喺傑志效力一段好長時間，係傑志畀我喺香港踢波嘅機會，不過呢段經歷已成過去，依家我係富力R&F嘅球員，好期待接下來嘅新挑戰。」儘管初來報道，但Jared對不少陣中球員絕對不陌生，林志堅、林柱機及盧均宜都曾是他的昔日傑志隊友，Jared坦言有熟悉面孔在身邊，可以更容易融入球隊，他表示現階段會專注留港發展，並努力爭取得到特區護照。