「星星伴轉型」踏進收成期　幫你追夢

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運動員把青春奉獻給體育事業，為香港爭取榮譽，但隨着年月漸長，他們終要告別賽場，迎接新的挑戰。為促進退役運動員發展第二事業，香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）於2018年推出「星星伴轉型」學長計劃，由八位來自不同行業的著名退役運動員擔任學長，協助學員適應轉型期。經過一年的分享指導，計劃已經踏進收成期，一眾學長寄語學員秉持運動員堅毅不屈的精神，繼續實踐自己的方向。

放下光環重新出發

香港第一代棒球隊隊長李一強博士（Adam）是計劃其中一位星級學長，他退役後轉戰金融界從低做起，逐步晉升到領導層，現為新華匯富金融服務有限公司董事總經理。他認為轉型要訣在於四個字：終身學習。「無論運動員時期的成就多麼輝煌，都要學懂放低光環，接受自己的渺小，在校園和職場重新出發。」在Adam的鼓勵下，兩位學員郭灝霆（Marco）和黎振浩秉承學長終身學習精神，透過HKACEP獎學金攻讀恒生大學創業管理學碩士課程，提升商業管理技能。

說到放低光環，Marco作為繼黃金寶後第二位擁有「彩虹戰衣」的香港單車運動員，頗有感悟。「剛退役時，Adam就叮囑我一定要拋開世界冠軍和傑青的身份。當時我不明白，明明頂着這兩個光環，在活動隨便一站，就會被傳媒和商業機構簇擁。」直到經HKACEP牽線創辦科技資訊公司，卻發現自己對商業社會一無所知，才醒悟必須由頭學起，「其實工作和運動都一樣，要抓緊每個機會學習，在挫敗與堅持的過程反覆成長。」Marco慶幸遇到學長Adam，在事業、投資，甚至家庭、感情方面指點迷津，協助他展開人生新階段。

曾勇闖倫敦奧運、4x100米接力香港紀錄保持者黎振浩坦言，剛退役時糾結於應否繼續發展體育事業。但參與學長計劃，認識到不同行業的成功人士後，毅然決定跳出舒適圈從商，學習新事物。「Adam鼓勵我踏足銀行界，認清整個金融世界的運作，再選一個專業範疇深造。」黎振浩現於銀行從事銷售，他笑說工作雖然辛苦，仍會憑着運動員意志堅持下去。

「拉你一把」助人追夢

另一位星級學長是港協暨奧委會「奧夢成真」計劃副經理黃金寶。這位亞洲車神謙稱：「我的事業不如其他學長出色，與其說我是學員的老師，不如說是同行者，既可互相鼓勵，也會在必要時拉你一把。」而「拉你一把」的事例，正正體現在單車隊師弟兼學員楊英瀚身上。

「記得2018年，我剛滿30歲，雖然很想到歐洲踩職業隊，現實卻不容許我繼續追夢。」楊英瀚憶述當年考慮退役時的內心掙扎。幸好有阿寶這個大師兄，為他分析利弊，鼓勵他參加民政事務局的退役運動員轉型計劃，找一份既符合興趣又能持續進修的工作。「如今我已透過HKACEP配對，轉型為學校體育推廣主任，以自身經驗去推動單車發展，更申請了HKACEP獎學金以兼職形式修讀健康教育榮譽學士。正如阿寶所說，哪怕自己未能實現夢想，幫助別人追夢同樣滿足。」

阿寶形容另一位學員、龍舟運動員鄭俊軒「目標清晰」，退役後經HKACEP獎學金先後攻讀運動教練學高級文憑、運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士，現於荃灣開辦訓練中心，提供健身、營養管理、復康訓練等一站式服務。鄭俊軒感恩學長計劃助其拓展人脈，對創業幫助頗大：「阿寶推薦我到各個國際賽事，例如旅發局每年舉辦的M品牌活動，充當外國運動團隊的復康及治療團隊成員。」

幾位學員不約而同表示，「星星伴轉型」就像一個大家庭，不僅能認識各個項目的運動員，在轉型過程互勵互勉，還能通過學長介紹，接觸到其他界別的成功人士，擴闊人脈和視野，促進第二事業發展，向人生另一階段邁進。稍後他們還會在結業禮分享過程與成果。

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