利物浦首簽曝光　傾掂堤亞高艾簡達拿！

已經提前奪得英超冠軍嘅利物浦，據報已秘密為下季展開組軍工作，繼德國《圖片報》踢爆利物浦斟介拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿後，西班牙《體育報》亦證實呢單消息，而且指兩間球會已傾掂3,500萬歐元轉會費，只係差細節仍要落實，好大機會成為利物浦新球季第1簽。

據《體育報》內幕消息，利物浦同拜仁慕尼黑都同意3,500萬歐元轉會費，不過「紅軍」因為疫情問題令財政緊拙，所以希望係付款方式上作出調整，包括分期付款或者加入浮動條款，而堤亞高艾簡達拿效力拜仁慕尼黑7個球季後，亦希望轉會尋找新挑戰，由於佢同拜仁嘅合約只剩1年，該支德甲冠軍亦樂意放人。

現年29歲嘅堤亞高艾簡達拿係著名「傳球大師」，今季德甲場均傳球74.9次(6次長傳)，而且成功率高達90.5%，加上場均3次成功扭波、2場攔截同2次掎搶波，可以話係攻守兼備全能球員，佢嘅加盟可以改善利物浦中場創造力不足嘅問題，普遍估計如果呢位西班牙國腳來投，荷蘭中場韋拿杜姆將會離開利物浦。

據報高普早喺執教多蒙特時間，已經對堤亞高艾簡達拿有極高評價，3年前佢接受訪問，亦點名話堤亞高艾簡達拿係佢「最鍾意嘅西班牙球員」，今次睇嚟終於有機會正式合作。