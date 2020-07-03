日職周六重開　群雄磨刀大廝殺

只踢罷首輪、因疫情停擺4個月嘅日職落實本周六重開，上季半爆冷相隔15年重奪聯賽冠軍嘅橫濱水手，今季揭幕戰主場面對大阪飛腳即輸波，衞冕之路慘食悶棍，貴為上季盟主，水手今季難免成為眾矢之的，而且之後亞冠盃分組賽重開，水手冇大事增兵下，能否兼顧多線作戰成為最大關鍵。星味十足嘅神戶勝利船仍由「小白」恩尼斯達擔大旗，呢支「日職銀河鑑隊」連奪上屆日皇盃及季前嘅日超盃，野心勃勃，如能保持穩定性勢必成為爭標熱門之一。

至於傳統勁旅廣島三箭及川崎前鋒，因為今季無緣亞冠盃，變相可以專心聯賽，其中廣島三箭首戰以3比0大破鹿島鹿角，盡顯爭標本錢，加上去季臨尾香嘅FC東京亦決心捲土重來，今季爭標形勢肯定比上季更為激烈。

神戶勝利船Vs廣島三箭

日職最具星味嘅球隊神戶勝利船，將於主場迎戰廣島三箭，勝利船上季有「VIP 3巨頭」壓陣下只排第8位，普多斯基同韋拿今季已離隊，仍有恩尼斯達、華美倫、沙治森柏等球星效力，個人質素毋庸置疑，只嫌整體合作有待加強。勝利船季前簽入巴西前鋒戴恩費斯杜格拉斯，呢位32歲射手5年前喺三箭成名，三箭對佢踢法必定瞭如指掌，今場要倒戈建功自然難度更高。

近6次交手未輸過

三箭上季排日職第6位，34場聯賽只失29球，與FC東京並列上季失波第2少嘅球隊，佢哋今季開鑼戰以3球大勝鹿島鹿角，攻守有道，復賽前熱身賽中場川邊駿、新加盟嘅射手永井龍都勁弗，加上佢哋近6次對勝利船取得4勝2和，今場受讓值得支持。（有線661及601台周六晚6時30分直播）

清水心跳Vs名古屋鯨魚

清水增兵劏鯨魚

首戰失利嘅清水心跳，將於主場迎戰飽受疫情困擾嘅名古屋鯨魚。上季聯賽排第12位嘅心跳今季銳意增兵，簽入巴西門將尼圖禾比、巴西後衞華爾度，以及泰國前鋒鄧達，聯賽首仗對爭霸勁旅FC東京雖以1比3敗陣，但新援鄧達攻入1球，反映球隊表現有所進步，中場石毛秀樹養傷兩個月都唔會構成影響。

祖奧離隊返巴甲

由於年屆33歲嘅巴西貴價前鋒祖奧，已經重投巴甲哥連泰斯，今季新加盟鯨魚嘅日本中場阿部浩之，雖於首場聯賽亦有士哥，初步表現對辦，不過由鳥棲砂岩借用、前日本國腳金崎夢生及澳洲門將蘭格歷克於6月初先後確診新冠肺炎，恐對球隊帶來負面影響，加上心跳近4次聯賽對鯨魚錄得全勝，明顯格食格，作客嘅鯨魚相信凶多吉少。（有線664及604台周六下午5時直播）

大阪飛腳Vs大阪橫花

飛腳打吡勝率高

日職周六重開即上演「大阪府打吡戰」，大阪飛腳主場迎戰大阪櫻花。兩軍今季首仗齊齊贏波，櫻花今季新簽入嘅巴西前鋒般奴文迪斯首仗即有士哥，初步睇冇入錯貨，而且巴西中場盧卡斯明尼路及澳洲前鋒皮雅斯禾寧都係新兵，陣容頗有新鮮感，唯一擔心係新球員較多，必須花時間重新適應，建立默契。飛腳聯賽首仗作客擊敗上屆盟主橫濱水手，表現予人驚喜，反觀櫻花首仗所贏對手只係大分三神，相比下飛腳嘅勝仗來得較有說服力。

主場勝率冠日職

翻查近年交手成績，飛腳近4次主場出戰打吡戰贏晒，而且根據J聯賽剛公布嘅嘅「21世紀日職最多勝仗」統計榜，飛腳自2001年起597戰贏287場，勝率達48.1%，排喺鹿島鹿角、川崎前鋒之後列第3位，遠勝宿敵櫻花嘅37.4%，今場可再追主勝。（有線661及601台周六下午5時直播）

浦和紅鑽Vs橫濱水手

水手質優碎紅鑽

上屆盟主橫濱水手將會作客鬥浦和紅鑽。水手聯賽首仗出閘脫腳，以1比2不敵大阪飛腳，不過當時佢哋已經先後出戰日超盃及兩場亞冠盃分組賽，征戰連場難免有疲態，如今經過停擺期調整，養精蓄銳相信可以展現王者本色，但係南韓門將朴一圭近日右手骨折，至少休戰兩個月，令防線潛藏隱憂。

陣容老化未解決

紅鑽係昔日勁旅，近年成績下滑，上季位居聯賽14位令人失望，雖然連日聯盃在內，佢哋開季兩連勝，但2場波加埋失4球，防線問題仍係一大隱憂，即使簽入巴西前鋒李安納度拿斯文圖及澳洲後衞湯馬士丹治，可惜球隊老化問題未見解決。雙方後防各有不足，但水手實力始終凌駕紅鑽，加上近6次聯賽交鋒水手贏5次，客勝穩開。（有線662及602台周六晚6時直播）