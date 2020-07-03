港超聯　理文4新兵　老中青齊晒

將在8月參加今季港超聯復賽的理文，周五（3日）公布4名新加盟球員。他們分別為黃俊皓、張憙延、陳嘉豪和黃皓雋。

現年30歲的黃俊皓，出身自淦源，效力過愉園、晨曦及YFC澳滌。2015至16年球季轉投香港飛馬，當季即奪得「足總盃」及「菁英盃」冠軍。常被形容為「通天老倌」的黃俊皓，能出任左、右後衞、防守中場等位置，其萬能性絕對能填補，理文因多位球員離隊而造成的空缺。揀選了「黃衫軍」26號波衫的「阿皓」分享加盟感受：「很開心可以加盟理文， 一支實力愈來愈強的球會。目標是先爭取正選，如果條例容許的話，也期待可以在銀牌決賽上陣，希望幫到球會奪冠，在聯賽也會盡全力爭取好成績。」

24歲的門將陳嘉豪出身自傑志，2014年被提升上一隊，3年後為「藍鳥」上演「地標戰」，自此嶄露頭角。2017至18年球季，「嘉豪」被外借至陽光元朗，該季表現備受好評，更助元朗贏得「高級組銀牌賽」冠軍。今季聯賽停擺前，續被借到佳聯元朗的他，在各項賽事上陣的機會不多，相信轉投理文後，需要與袁皓俊和高俊爭奪正選位置。「嘉豪」將披上27號球衣為理文效力。

目前20歲的張憙延（Marcus），2018至19年球季在香港飛馬出道，今季成為「菁英盃專員」，經常為飛馬在這項盃賽中上陣開始為人熟悉。出任左、右翼鋒的Marcus，在今季「菁英盃」分組賽對東方龍獅一仗，以頭槌入波絕殺對手，是役表現贏得不少掌聲。轉投理文後，Marcus將穿上17號波衫，有望繼續以適齡球員身份，成為「黃衫軍」出戰下季「菁英盃」的主力。

至於年紀最小的黃皓雋，今年年僅18歲，能出任中場的位置。曾在傑志青訓學院受訓的他，早年轉投南華青年軍，近年被提升上一隊，為「少林寺」出戰港甲賽事。加入理文後，他將穿上6號球衣為新東家出賽。

理文In & Out

In：黃俊皓、張憙延、陳嘉豪、黃皓雋、曾錦濤、中村祐人

Out：黃駿軒、周家樂、陳衍光、陳銘剛、李瀚灝、談樂軒