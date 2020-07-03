下季捲土重來　阿仙奴勢搶湯馬士柏迪

阿仙奴復賽後除比心機爭奪歐洲賽資格，同時都放眼下季，希望可以喺轉會市場上簽到心儀球員。當中唔少得馬德里體育會27歲防守中場湯馬士柏迪，阿仙奴對呢位來自加納嘅中場大將非常有興趣，早前更有傳阿仙奴會用拿卡錫迪加埋現金去利誘馬德里體育會放人。湯馬士柏迪個人想離隊，加上毀約金只係4,500萬鎊，唔怪得知《每日快報》指阿仙奴準備出手。

湯馬士父親Jacob接受加納廣播電台Entsie en Tru FM訪問時，都難掩興奮之情：「阿仙奴？加納有好多fans，絕對十分適合佢，佢去到實會好高興。」西班牙足球專家Graham Hunter同意湯馬士爸爸講法：「湯馬士能夠用英文作日常溝通，加上佢仲後生，體能同速度上都好適合英超踢法。」除此之外，佢仲認為湯馬士仲可以喺領隊阿迪達身上學到點樣去串連同組織成條中場線。

湯馬士身高1米82，身材高大強壯，暫時喺西甲多項防守數據都表現出色，中場爭奪皮球成功率更排名第3，總共有121次，另外鏟波、攔截、過人同埋單對單防守都排20名內。相信如果佢加盟阿仙奴，可以全面改善佢地一向唔穩陣嘅防守。