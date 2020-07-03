美斯與巴塞隆拿關係惡化　續約談判中止

大件事！西班牙電台爆料，球王美斯與巴塞隆拿關係惡化，近日進行嘅續約談判已被叫停，明年夏天約滿後，如果情況不變，美斯踢埋下季就會結束巴塞生涯，宿敵皇馬主帥施丹叫佢唔好，希望美斯留喺西甲。

巴塞在西甲復賽後打和3場共失6分，聯賽由領先皇馬2分變落後4分，美斯同球會關係變得相當緊張，西班牙塞爾電台報道，美斯叫停與巴塞續約談判，按現有合約，明年6月滿約後美斯回復自由身，到時大把球會想簽佢，當然美斯可以選擇留隊，不過就要視乎到時候巴塞會長同教練係邊個。

報道指，過去一年巴塞會方在撤換主帥及減薪問題上不斷向外發放假消息，試圖抹黑美斯同一班球員，美斯同成班球員對此感到憤怒，更衣室內幾位主力都知道美斯想法，就係踢埋出年離開。

美斯唔續約咁大件事，皇馬當然收到風，在1比0擊敗基達菲嘅賽後記者會上，皇馬教練施丹對此回應：「美斯係世界最佳球員，我唔希望佢離開，最好嘅球員應該留喺西甲。」

歐洲球圈早在今季已傳過美斯離隊，有網友希望祖雲達斯簽佢，同另一球王C朗組夢幻鋒線，亦有指曼城主帥哥迪奧拿同佢最合拍，亦只有曼城有足夠財力養佢。