韋婉婷闖歐不斷進步　期待冠軍爭奪戰

於日前落實在阿爾巴尼亞試腳成功，並與當地女足班霸維拉斯尼亞（Vllaznia）簽約至季尾的香港女足代表韋婉婷，在代表球隊上陣首3仗共取得兩個入球，下仗榜首大戰假若能夠協助球隊擊敗處於次席的阿普朗尼亞（Apolonia），便可提早兩輪成為聯賽冠軍！

坦言目前仍在適應全職球員生活模式的「韋婉」，雖然自己不時會感到肌肉疲勞，但認為自己在每日均有進行操練的情況下，已感到自己狀態已不斷提升。維拉斯尼亞今季聯賽已取得15連捷，並領先阿波羅尼亞5分，因此下仗只需贏波便可提早封后。而相比起之前大炒對手的賽事，「韋婉」表示對這場大戰充滿期待︰「先莫論係唔係榜首大戰，其實我都好期待對一啲實力差唔多或者甚至比自己強嘅對手，鍾意挑戰呢樣嘢。嚟到咁耐同隊友一齊練波，都想睇吓練咗成半個月後，喺一場咁嘅硬仗，會見到一個點樣嘅我！」

雖然「韋婉」獲得球隊主帥給予不俗評價，被指在不斷進步之餘，亦是隊中存在價值的一員，但她在球隊會議時需要依靠隊友阿爾巴尼亞女子國家隊隊長Albina Rrahmani充當翻譯，並承認自己在與隊友溝通方面需要下苦功︰「喺度有時講嘢大家未必溝通到，始終夾嘅時間唔多，所以對我嚟講都係一個挑戰，自己要主動地去融入呢支球隊。」至於賽事方面，將於周六（4日）當地時間下午6時開賽，即香港時間周日（5日）午夜12時。