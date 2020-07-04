球迷注意 今晚10點睇曼聯發威
2020年07月04日 10:00
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周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 般尼茅夫
今季英超爭標雖然已經塵埃落定，不過前4名之爭卻鬥得難分難解，目前排第3位的李斯特城與第6位的狼隊只差3分，餘下每場比賽都要當決賽踢。
排第5位的紅魔鬼曼聯周六晚會於主場迎戰般尼茅夫，曼聯復賽後3場聯賽2勝1和，而且於英足盃順利進身4強，狀態不俗。
相反般尼茅夫3場聯賽悉數落敗，目前排聯賽榜尾2，護級形勢非常惡劣，面對狀態大勇的曼聯不易應付。
曼聯對上4場主場比賽全勝兼沒有失球，當中3次淨勝3球或以上，今場讓球主客和曼聯讓兩球，照捧讓球主勝。
名家：笛子波童
焦點賽事直播表
周六5:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 大阪櫻花
有線661及601
周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 般尼茅夫
Now 621
周六11:15pm 意甲 祖雲達斯 Vs 拖連奴
Now 638、有線654及614；myTV Super
周日0:30am 英超 狼隊 Vs 阿仙奴
Now 621
周日2:00am 德盃 利華古遜 Vs 拜仁慕尼黑
香港開電視77台、有線661及601
周日3:00am 英超 車路士 Vs 屈福特
Now 621