球迷注意　今晚10點睇曼聯發威

今季英超爭標雖然已經塵埃落定，不過前4名之爭卻鬥得難分難解，目前排第3位的李斯特城與第6位的狼隊只差3分，餘下每場比賽都要當決賽踢。

排第5位的紅魔鬼曼聯周六晚會於主場迎戰般尼茅夫，曼聯復賽後3場聯賽2勝1和，而且於英足盃順利進身4強，狀態不俗。

相反般尼茅夫3場聯賽悉數落敗，目前排聯賽榜尾2，護級形勢非常惡劣，面對狀態大勇的曼聯不易應付。

曼聯對上4場主場比賽全勝兼沒有失球，當中3次淨勝3球或以上，今場讓球主客和曼聯讓兩球，照捧讓球主勝。

名家：笛子波童

焦點賽事直播表

周六5:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 大阪櫻花

有線661及601

周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 般尼茅夫

Now 621

周六11:15pm 意甲 祖雲達斯 Vs 拖連奴

Now 638、有線654及614；myTV Super

周日0:30am 英超 狼隊 Vs 阿仙奴

Now 621

周日2:00am 德盃 利華古遜 Vs 拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661及601

周日3:00am 英超 車路士 Vs 屈福特

Now 621