德國盃王者戰　拜仁衝三冠「遜」大盤

德國盃今晚於柏林奧林匹克球場上演王者戰，利華古遜同拜仁慕尼黑爭冠軍。利華近年鬥拜仁雖然輸多贏少，但由新星夏維斯帶領嘅鋒線火力十足；拜仁力爭三冠王戰意爆燈，加上復賽後10戰全勝弗爆，揀3.5球大盤好路。（香港開電視77台、有線661及601台周日凌晨2時直播 ）

拜仁今季聯賽以13分之差力壓多蒙特封王，係佢哋8連霸中第7次以雙位數差距奪標，而且佢哋今季聯賽入到100球，只差1球就追平自己所保持嘅德甲單季入球紀錄，單係羅拔利雲度夫斯基一個人已攻入34球，鋒力強橫。拜仁除力爭蟬聯國內雙冠王，更大目標係稍後重開嘅歐聯，為保住三冠王美夢，今晚次關更不容有失。拜仁復賽後聯賽連盃賽10戰全勝，包括聯賽曾以4比2擊敗利華古遜，今場自然更添信心。

利華古遜冇包袱

利華今季德甲第5衝線，無緣下屆歐聯，而且巴西小將保連奴打埋柴。不過由夏維斯、禾蘭、里安拜尼及艾拿利奧組成嘅攻擊組合於聯賽轟入35球，不容小覷。今季聯賽兩循環交鋒各贏一次，利華雖被睇低，但冇心理包袱，有本錢同拜仁鬥攻。雙方近7次交手有6次總入球開4球或以上，3.5球大盤好路。